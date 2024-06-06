Около 12 тыс тонн порошковых красок в год будут производить в Дмитрове

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили хода строительства завода «ИНОВА» в деревне Шелепино на территории Дмитровского городского округа. Текущая готовность объекта составляет 56%. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

На сегодняшний день ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, а также противопожарная обработка металлоконструкций и благоустройство территории.

Здание будет трехэтажным, общая площадь производственно-складского комплекса составляет порядка 7,4 тыс. квадратных метров. Предприятие ориентировано на выпуск термореактивных порошковых красок на основе смол. Согласно проекту, производственная мощность завода составит 46 тонн в сутки, в год планируется выпускать до 11,5 тысяч тонн.

По мере возрастания спроса на продукцию «ИНОВА» предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию технологических линий. Всего их будет 8, на начальном этапе производства эксплуатироваться будут 3 из них. Среднесуточная выработка начального этапа составит порядка 17,3 тонн красок в сутки. Основные рабочие места технологических линий автоматизированы. Персоналом будут осуществляться операции по загрузке сырья, транспортировка и складирование всех поступающих материалов, а также отгрузка готовой продукции.

Завершение строительство намечено на I квартал 2025 года. Реализация проекта создаст в Дмитровском округе порядка 120 рабочих мест.

Строительство завода порошковых красок привлекло в Подмосковье порядка миллиарда рублей инвестиций.

Соглашение о строительстве производственно-складского комплекса компания «ИНОВА» и министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписали на ПМЭФ-2023.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.