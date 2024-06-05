Около 1,2 млрд рублей инвестируют в производство лекарств в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «АлФарма» подписали соглашение о создании на территории особой экономической зоны «Дубна» современного высокотехнологичного комплекса по разработке и производству лекарственных средств, в том числе антибактериальных, гормональных и противоопухолевых препаратов, которые предназначенны для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Подписание соглашения состоялось на стенде Московской области на ПМЭФ-24. Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора — генеральный директор ООО «АлФарма» Станислав Сидоров.

«В рамках инвестиционного проекта компания построит высокотехнологичное предприятие по производству лекарственных средств. Инвестиции в реализацию проекта составят более 1,2 млрд рублей. Приступить к строительству первой очереди комплекса инвестор планирует в I квартале 2025 года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс площадью более 6,3 тысячи планируется в первом полугодии 2028 года», — отметила Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «АлФарма» разместит физико-химические и микробиологические лаборатории, производственный и упаковочный участки, «чистые», офисные и складские помещения. На производственной площадке займутся как разработкой и выпуском импортозамещающих препаратов, так и созданием новых лекарственных средств. Поставлять готовую продукцию планируется по всей России, а также в страны СНГ, Азии и Африки.

После выхода на проектную мощность, на предприятии в год смогут производить не менее 400 млн таблетированных препаратов, в том числе 15 млн. противоопухолевых капсул и таблеток, более 3 млн. штук противоопухолевых гормонов и не менее 40 млн. ингаляционных препаратов.

Все эти препараты будут предназначены для лечения тяжелых социально-значимых заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ и заболеваний легких.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.