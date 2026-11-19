сегодня в 13:10

Резидент особой экономической зоны «Дубна» ОКБ «Аэрокосмические системы» стало дипломантом конкурса «Авиастроитель года» по итогам работы за 2025 год. Предприятие отметили за вклад в сертификацию, стандартизацию и качество авиационной техники, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Награду получил проект «Работы по международной стандартизации и перспективные решения в области авиационной техники». Он направлен на развитие подходов к безопасности, надежности и совместимости бортовых систем. Конкурс «Авиастроитель года» проводит союз авиапроизводителей России с 2011 года.

«Полученные результаты формируют основу для развития национальной нормативной базы с учетом международного опыта и интересов российской авиационной промышленности», — отметил заместитель генерального директора ОКБ Дмитрий Шевелев.

По его словам, результаты будут применять при создании и модернизации отечественной гражданской авиационной техники и беспилотных авиационных систем для повышения их качества, безопасности и конкурентоспособности.

ОКБ представляет Российскую Федерацию в техническом комитете № 20 «Самолеты и космические аппараты» Международной организации по стандартизации (ИСО, ISO). Одним из ключевых итогов 2025 года стало утверждение под эгидой ИСО международной дорожной карты стандартизации для гибридной и полностью электрической авиации. Она охватывает 28 направлений разработки стандартов и предусматривает создание семи профильных рабочих групп в комитете.

Требования затронут высоковольтные бортовые сети, системы генерации и распределения электроэнергии, авиационные аккумуляторы, водородные элементы и системы терморегулирования. Также они коснутся наземных станций быстрой зарядки и методик испытаний, включая проверку электромагнитной совместимости.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил вклад резидента в технологический суверенитет страны и формирование отраслевых стандартов. Он подчеркнул, что управляющая компания продолжит развивать инфраструктуру и создавать условия для научных и производственных проектов высокотехнологичных предприятий.

Промышленность в России должна быть конкурентоспособной и обеспечивать безопасность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны думать, как быть конкурентоспособными, обеспечить безопасность, промышленную безопасность нашей страны», — сказал губернатор.