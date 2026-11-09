Огород и курятник могут сэкономить семье до 40 тысяч рублей в год

Семья из четырех человек может сократить годовые расходы на 30–40 тысяч рублей за счет огорода, кур и домашней зелени. При благоприятных условиях выгода достигает 60–80 тысяч, сообщает Life.ru .

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян оценил чистую выгоду от огорода площадью четыре–шесть соток в 25–27 тысяч рублей в год. Урожай заменит покупки на 39 тысяч, но семена, удобрения, вода и износ инвентаря обойдутся в 12–14 тысяч за сезон.

Шесть несушек могут дать около тысячи яиц за год. Содержание птицы потребует примерно 9,6 тысячи рублей. С учетом дешевого зерна, огородных отходов и мяса старых несушек эксперт оценил экономию в 4–5 тысяч рублей.

Зелень, салаты и редис на подоконнике или балконе могут сберечь еще 5–8 тысяч рублей, но потребуют затрат на грунт, семена, фитолампы и электричество.

«Потенциал для экономии есть, но итоговая цифра очень индивидуальна — и иногда после вычета всех затрат выгода оказывается скромнее, чем кажется на первый взгляд», — отметил Хачатурян.

В первый сезон обустройство может потребовать дополнительно 15–30 тысяч рублей. Экономия в 60–80 тысяч возможна при участке около восьми соток, теплице, хорошем урожае и небольших потерях. Главную выгоду дают зелень, огурцы и томаты, а не дешевый картофель.

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