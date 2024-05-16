Офлайн-ритейлеры столкнулись с проблемами из-за онлайн-площадок

Офлайн площадки столкнулись с неравными условиями работы онлайн-магазинов, а также с конкурентными преимуществами онлайн-торговли, сообщает « Коммерсант ».

Президент Союза торгцентров России Булат Шакиров отметил, что традиционным магазинам требуется снижение ставки налога на имущество, введение особого налогового режима, привлечение самозанятых и льготной ставке НДС.

В настоящее время онлайн-площадки имеют большое число преимуществ, а также пытаются избежать ответственности за реализацию контрафактной продукции. Также они могут избежать обязательств в виде НДС.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что онлайн-площадки уплачивают налоги только с собственных услуг, в то время как продавцы самостоятельно декларируют свои налоги. Именно поэтому нельзя говорить об одинаковых условиях этих двух площадок, так как у них разные модели.