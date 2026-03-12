Офисы международных банков закрываются в странах Персидского залива

Международные банки переводят своих сотрудников, работающих в офисах в странах Персидского залива, на «удаленку». Некоторые кредитные организации полностью закрывают свои отделения в регионе, сообщает РИА Новости .

Из-за иранского конфликта международный банк HSBC решил закрыть все свои офисы в Катаре. Он уже оповестил об этом клиентов, направив им соответствующее письмо.

Американский Citibank закрыл все свои отделения в ОАЭ минимум до 16 марта. Британский Standard Chartered Bank попросил сотрудников в Дубае не приходить в офисы, а работать из дома.

Также ряд других крупных банков посоветовали сотрудникам не выходить в офисы в ближайшие дни.

Ранее беспилотник Ирана врезался в небоскреб Address Creek Harbour в Дубае. По словам очевидцев, было слышно в общей сложности 3 взрыва. Кроме того, на одной из парковок произошел пожар.

