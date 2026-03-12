Беспилотник врезался в жилую высотку в Дубае

Беспилотник Ирана врезался в небоскреб Address Creek Harbour в Дубае, сообщает SHOT .

Атака произошла в районе Dubai Creek Harbour. По словам очевидцев, было слышно в общей сложности 3 взрыва. Кроме того, на одной из парковок произошел пожар.

О пострадавших и погибших не сообщается.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

