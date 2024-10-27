ОЭЗ «Технополис Москва» возглавила ESG-рейтинг особых экономических зон России

В рамках Международного форума ОЭЗ-2024 подведены итоги II ESG-рейтинга особых экономических зон России. Первое место разделили между собой ОЭЗ технико-внедренческого типа «Технополис Москва» и ОЭЗ «Дубна», что свидетельствует о растущем интересе к повестке устойчивого развития, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минэкономразвития России подготовила второй ESG-рейтинг особых экономических зон страны. Ключевым фактором, влияющим на результаты оценки, является персональный прогресс и развитие управляющей компании ОЭЗ, включая такие направления, как экология, социальная ответственность и корпоративное управление.

«ОЭЗ Москвы, где действует преференциальный режим для высокотехнологичных предприятий, является одной из самых лучших площадок для развития, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Сегодня тут есть успешные практики управления бизнес-процессами, в том числе основанные на принципах устойчивого развития — компании используют ресурсосберегающие технологии, осуществляют раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов углекислого газа. Особое внимание ОЭЗ столицы уделяет созданию условий для привлечения компаний экотеха, занятых в сфере переработки отходов, энергоэффективности и изготовления продукции из вторичного сырья, а также социально ориентированных предприятий. Ожидается, что до конца года концепцию устойчивого развития внедрят более 20% компаний ОЭЗ Москвы», — уточнил Гарбузов.

Усилия города для реализации повестки устойчивого развития были отмечены ведущими экспертами. Только за второе полугодие текущего года проект «ESG-статус Правительства Москвы» победил в ключевых национальных премиях, в том числе «Зеленой Евразии» (АНО «АСИ»), Eco Best Award (фонд «Социальные проекты и программы») и других.

Директор АКИТ РФ Михаил Лабудин прокомментировал, что повестка ESG стала одним из ключевых показателей эффективности управляющих компаний особых экономических зон.

«Для современных инвесторов немаловажное значение имеют экологические и социальные аспекты бизнеса, которые обеспечивают компании дополнительное конкурентное преимущество на рынке, в том числе, по привлечению и удержанию высококвалифицированных кадров. Поэтому промышленные площадки, которые внедряют принципы устойчивого развития, становятся более привлекательными для средних и крупных инвестпроектов», — заявил он.

В ОЭЗ «Технополис Москва» реализуют ряд мероприятий, направленных на укрепление позиций в сфере устойчивого развития. На всех площадках ОЭЗ внедрили ресурсосберегающие технологии — светодиодное освещение, датчики движения, электронный документооборот.

«Эксперты не первый раз отмечают достижения ОЭЗ Москвы в сфере устойчивого развития. В 2023 году она получила Гран-при премии в области экологического, социального и корпоративного управления ESG Excellence Award. Активное формирование ESG-сообщества на базе ОЭЗ столицы и вовлечение в него компаний идет уже более двух лет. За это время заключен ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ESG с ведущими вузами, институтами развития и производителями зеленых технологий. Этот проект направлен на совершенствование как самой особой экономической зоны столицы, так и высокотехнологичных компаний, расположенных на ее территории», — заключил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В рамках соглашения с компанией-резидентом «Экопласт» организован сбор бывшей в употреблении электронной техники. Также есть условия для сбора отработанных батареек и разных видов вторсырья.