ОЭЗ «Кашира» в цифрах: как округ становится промышленным центром

История Валерия Гороха — коренного каширянина — яркий пример того, как особые экономические зоны меняют жизнь людей. Три года назад он устроился на завод «Л-Пак» в ОЭЗ «Кашира» сменным мастером, а сегодня — мастер участка, руководит линией производства упаковкисообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Карьерный рост на месте

Валерий имеет среднее техническое образование, до прихода на «Л-Пак» работал на предприятиях в Ступино. Компания отправила его на 9-месячную стажировку в Липецк, создав все условия для переезда с супругой и маленьким ребенком. После стажировки он вернулся, а в конце 2025 года получил повышение.

«Для меня руководство предприятия — пример для подражания. Артур Феденченко, Роман Ролдугин, Александр Болдаков прошли путь от простых рабочих до руководителей именно на „Л-Паке“. Здесь это реальность для каждого», — признается Валерий.

Цифры и факты о «Л-Пак»

Завод производит экологически чистую продукцию — гофрокартон и упаковку, востребованную в пищепроме, фармацевтике, мебельной отрасли.

Уже создано более 270 рабочих мест.

Планируется около 1000 сотрудников.

К 2028 году объем производства достигнет 1 млрд м² продукции в год — это уровень крупнейших игроков отрасли.

ОЭЗ «Кашира»: новые резиденты

«Л-Пак» — лишь один из шести резидентов зоны, созданной в 2019 году. Рядом работают и строятся:

«Агрокультура Групп» (бренд «Зеленый стандарт») — лидер по выращиванию овощей и ягод в защищенном грунте.

«НОВАТЭК — СПГ топливо Кашира» — комплекс по производству сжиженного природного газа.

«Архбум» — уникальное импортозамещающее производство картона (аналогов в России нет), запуск в 2028 году.

«Префабрика АГ» — инновационный легкий бетон для строительства, открытие в мае–июне.

«ГрейдБилд» — биоразлагаемая посуда и упаковка, тоже готовится к открытию.

Что говорят власти

«Предприятия ОЭЗ „Кашира“ — основа промышленного потенциала Подмосковья. Поддержка производств — приоритет, который обеспечивает устойчивый рост экономики и новые возможности для жителей», — отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Роман Пичугин.

В масштабах региона

В Подмосковье 6 особых экономических зон, где работают 210 резидентов. За 5 лет создано 13 индустриальных парков, строятся еще 8. Привлечено порядка 600 резидентов. Это реализация Народной программы «Единой России» по развитию экономики и созданию рабочих мест.

Мнение жителя

«Я рад, что экономика Каширы развивается. Строятся новые предприятия — значит, появятся рабочие места для жителей округа и соседей из Ступино, Озер, Серебряных Прудов. Люди смогут выбирать, где работать. Это залог стабильного развития», — говорит Валерий Горох.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.