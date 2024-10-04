ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге ОЭЗ России

Первый день работы II Международного форума особых экономических зон в Дубне завершился подведением итогов II ESG-рейтинга российских ОЭЗ, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций.

Дипломы победителям в ходе торжественной церемонии, которая прошла на площадке Конгресс-Центра ОЭЗ «Дубна», вручил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Первое место в рейтинге ESG в этом году заняла технико-внедренческая зона «Дубна» совместно с ОЭЗ «Технополис Москва».

На территории ОЭЗ «Дубна» эффективнореализуется стратегия устойчивого развития: поддерживается бережное отношение к собственной территории, создается инфраструктура для резидентов, реализуются социальные и экологические проекты. ОЭЗ «Дубна» является драйвером развития Подмосковья. Она привлекает крупных инвесторов, реализующих проекты в стратегически важных для страны сферах — авиастроении, металлообработке, вычислительной технике и радиоэлектронике, фармацевтике, медицине и других.

«Рейтинг — это мотивация для нас всех. Мы в ежедневном режиме каждый день работаем, чтобы стать еще лучше. И результаты говорят сами за себя. Спасибо вам за высокую оценку нашей работы.» — отметил в своей речи на награждении генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Второе место в рейтинге заняла особая экономическая зона «Санкт-Петербург». Третьегоместа удостоилась ОЭЗ «Липецк», победитель прошлого года.

В настоящее время очень важно позиционировать устойчивое развитие как ключевой аспект бизнес-стратегий. Применение компаниями ESG инструментов помогает не только привлечь инвесторов, заинтересованных в ответственном подходе к экологии, социальному и корпоративному управлению, но и повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Тенденция к внедрению стандартов ESG становится все более актуальной. Компании обращают внимание на корпоративные практики и их влияние на окружающую среду и общество. Как показали результаты II ESG-рейтинга особые экономические зоны России, активно работают в этом направлении и демонстрируют не только устойчивый рост, но и готовность к вызовам современности.

Поздравляем всех победителей и желаем всем особым экономическим зонам успешного развития принципов ESG на своих территориях.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.