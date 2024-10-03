ОЭЗ «Дубна» стала победителем ESG-рейтинга

Итоги ESG-рейтинга подвели на II Международном форуме особых экономических зон.

Ключевым фактором, влияющим на результаты ESG-рейтинга, является персональный прогресс и развитие управляющей компании особой экономической зоны.

Экономические зоны Российской Федерации показали, насколько эффективно используются возможности, связанные с повесткой устойчивого развития, посредством политик, программ, раскрытия информации и предпринимаемых мер и инициатив.

«ESG-рейтинг- это новое направление, которое мы начали реализовывать в прошлом году. Он дает свои результаты, направлен на устойчивое развитие, в том числе и финансовых инструментов. В этом году совместно с министерством экономического развития разработали стандарт экономического развития и рекомендуем всем особым экономическим зонам его внедрять», - сказал директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Второе место в рейтинге заняла ОЭЗ «Санкт-Петербург», третьей стала ОЭЗ «Липецк».

ESG (Environmental, Social and Governance) — это подход к оценке деятельности компаний, учитывающий их влияние на окружающую среду, социальную сферу и корпоративное управление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поездки в КНР для инвестиций в регион. Основными вопросами визита были экономика, бизнес и предприятия, которые работают в области.

«Заинтересованность есть. И наша задача была – предоставить максимально доходчивую информацию о видах сотрудничества в разных уголках Подмосковья», – сказал Воробьев.