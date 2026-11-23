В 2027 году устрицы в российских ресторанах могут подорожать на 15–20%, а недорогие позиции рискуют исчезнуть из меню. На стоимость деликатеса повлияют возможное изменение налоговых условий для импортной продукции, ввозные пошлины, логистика и рост расходов ресторанного бизнеса, сообщила РИАМО управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.

По словам эксперта, в 2026 году живые устрицы уже прибавили в цене примерно 10–15%, что превышает общую и продовольственную инфляцию. Сейчас оптовая стоимость продукта составляет около 600 рублей за кг, тогда как в ресторанах моллюсков продают поштучно — в среднем за 200–350 рублей.

При этом цена сильно зависит от происхождения и сегмента продукции. В столичных ресторанах устрицы «Хасанская» стоят 260–290 рублей за штуку, французские «Жилардо» — 590–710 рублей, а японские премиальные варианты могут обходиться почти в 900 рублей. Таким образом, разница между отдельными позициями достигает более чем трехкратного размера.

Косарева отметила, что на конечную стоимость влияет не столько цена самого моллюска, сколько расходы на его доставку и растаможку, валютные курсы, фрахт, количество посредников и налоги. Дополнительным фактором может стать пересмотр льготного НДС для некоторых импортных морепродуктов из недружественных стран. Если соответствующее предложение поддержат законодатели, в 2027 году французские и итальянские устрицы могут подорожать.

Часть импортной продукции уже замещают отечественные производители. По словам эксперта, развивается выращивание устриц на Дальнем Востоке и в Черном море, в том числе в Севастополе. Около трети импорта приходится на Китай, также в разы выросли поставки из Южной Кореи, хотя здесь динамика во многом объясняется низкой базой.

Есть и особенности самого производства: устрицам требуется не менее 3 лет, чтобы вырасти. Поэтому быстро увеличить предложение в ответ на рост спроса не получится. При этом ресторанный рынок сталкивается с ослаблением спроса и переходом части клиентов на доставку, для которой устрицы плохо подходят из-за требовательности к условиям хранения.

Дополнительное давление на цены возникает в конце года. В последние 2-3 месяца повышается деловая активность, проходят форумы, конференции и корпоративные мероприятия, что увеличивает спрос на ресторанные услуги и деликатесы.

«Прогнозируем рост цен в 2027 году на 15% в среднем сегменте и до 20% — в премиальном. Эконом-варианты из-за низкой маржинальности вообще под угрозой исчезновения из меню», — предупредила Косарева.

По оценке эксперта, на ресторанный бизнес также давят рост зарплат, тарифов ЖКХ и другие инфляционные издержки. Среди возможных факторов подорожания устриц в 2027 году она называет обсуждаемые повышение НДС и ввозных пошлин. При этом часть французской и итальянской продукции может быть заменена устрицами из Южной Кореи и России.

Сдержать рост цен, считает Косарева, способен прежде всего слабый спрос: ресторанам придется учитывать покупательские возможности посетителей.

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