Обсуждаемая инициатива «один микрозаем — в одни руки» — часть комплексного урегулирования деятельности МФО. Принятие закона будет способствовать снижению закредитованности граждан и уменьшению финансовой нагрузки. Однако есть категория граждан, которая пострадает в случае введения такого правила, сообщил РИАМО член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

С 1 сентября в России повысился контроль над тем, чтобы МФО следили и проверяли соответствие заемщиков предоставленным документам, напоминает он.

«Вероятно, усиление контроля за деятельностью МФО связано с малой доступностью кредитов в банках: действуют макропруденциальные лимиты (этим летом не одобряют 8 заявок из 10), а также с приростом просрочки по кредитам. Особенно у тех, кто берет новые кредиты, чтобы закрыть старые. Запрет направлен прежде всего против этой практики», — полагает эксперт.

Принятие закона, согласно которому заемщик не сможет получить новый заем в МФО до тех пор, пока полностью не погасит все действующие, разумеется, способствовал бы снижению закредитованности граждан и уменьшил бы финансовую нагрузку. Кроме того, невозможность взять много ссуд позволяет оценить риски и свою платежеспособность критически, уверен Тумин.

«Также, скорее всего, с рынка вымоет часть МФО, которые специализируются на перекредитовании физлиц — они выдают и вторые займы, и восьмые по счету», — предполагает эксперт.

По его мнению, от инициативы пострадают добросовестные заемщики, которые потеряют возможность получить заем экстренно.

«Еще одно вероятное последствие — резкий рост числа должников. Если сейчас 50 млн человек имеют один или более кредит, то с невозможностью взять заем должники будут обращаться за помощью к родственникам и друзьям, не обремененных подобными обязательствами с просьбой взять заем для них. Доля россиян с одним кредитом вырастет с 50 млн человек до 70-80 млн, а по факту уровень задолженности населения будет расти», — считает Тумин.

Нельзя исключать также роста «черного» рынка займов: если возможностей получить деньги легально не останется, это подтолкнет к нелегальным способам, говорит эксперт.

Ранее в ЦБ сообщили, что правило «один заем в одни руки» для клиентов МФО начнет работать в 2027 году.