Очередное снижение: ЦБ РФ опустил ключевую ставку до 17%

В пятницу на заседании совета директоров Центробанка РФ было решено понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 17%, сообщается на сайте регулятора.

Предыдущее снижение ключевой ставки состоялось 25 июля, тогда данный показатель уменьшился сразу на 2 п. п. — до 18%. В июне ставка ЦБ составляла 20%.

До этого момента регулятор не менял ключевую ставку с октября 2024 года. Она держалась на уровне 21%.

Ранее стало известно, что россияне массово ждали падения ключевой ставки. При этом треть опрошенных считала, что ставку опустят на 1 п. п. — с 18% до 17%, а четверть надеялась на более существенное снижение — до 16%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.