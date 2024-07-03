Оборот обрабатывающей промышленности Москвы с января по март, без учета нефтегазового сектора, вырос на 18% в сопоставимых ценах и составил 2,3 трлн рублей, заявила Мария Багреева, заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития.

Растущий производственный сектор является источником инновационной активности, создает высококвалифицированные рабочие места, формирует устойчивый спрос на бизнес-услуги и обеспечивает экономическую безопасность, поставляя собственную продукцию на внутренний рынок.

«Обрабатывающая промышленность выступает одним из драйверов столичной экономики. Почти четверть из полученного объема — 555 млрд рублей — обеспечили производители высокотехнологичной продукции — оптики, электроники, высокоточных устройств», — уточнила Багреева.

Отмечается, что большую долю в обороте обрабатывающих компаний занимает пищевая промышленность, на которую пришлось порядка 254,8 млрд рублей, или 10,9% общего оборота отрасли, а также фармацевтическая промышленность — 152,9 млрд рублей, или 6,6%.

Всего на столицу приходится около 11% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.

Помимо этого, обороты выпуска машин и оборудования выросли более чем на 74% — до 95,8 млрд рублей. Производители текстиля показали рост на 73,3%, до 13,1 млрд рублей, пластмассовых и резиновых изделий — на 51,5%, до 67,1 млрд рублей.

Большой вклад в развитие обрабатывающей промышленности вносит малый бизнес: оборот этих компаний за четыре месяца достиг 846,8 млрд рублей, что почти в 2,1 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. На долю малых предприятий приходится около 36% общего оборота отрасли, за год она увеличилась почти на 16 процентных пунктов.

«Предприятия обрабатывающих отраслей играют ключевую роль в индустриальном секторе Москвы. За первые четыре месяца текущего года компании нарастили выпуск товаров на 18,1%. Это говорит об успешной реализации стратегий развития промышленности. В лидерах — производители пищевой продукции, медицинских изделий, лекарств, электронного и оптического оборудования, а также компьютеров», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе существует ряд мер, которые направлены на увеличение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства.