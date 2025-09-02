Оборот столичной модной индустрии увеличился в 1,5 раза за 5 лет

Суммарный оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за 5 лет, по итогам 2024 года он превысил 255 млрд рублей. Продолжается расширение присутствия столичных брендов как на российском, так и на международном рынке. Этому способствуют в том числе городские программы, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«Продвижение столичных производителей в России и за рубежом — важное направление нашей работы. Один из ключевых инструментов — программа „Сделано в Москве“. Каждый пятый ее резидент относится к модной индустрии. В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 тыс. предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Это больше 40% от общего количества товаров», — отметила Сергунина.

Еще продукцию столичных брендов можно найти в 5 фирменных офлайн-магазинах, они также являются участниками городских событий и крупных профильных мероприятий.

В столице в рамках проекта «Лето в Москве» работают арт-павильоны программы «Сделано в Москве». Тем, кто посетит павильоны на Кузнецком Мосту и Болотной площади, помогут собрать модные образы.

Инструменты поддержки

Кроме того, предприниматели в данной сфере могут воспользоваться и другими инструментами для развития бизнеса. Это получение гранта на патентование продукции в РФ и за границей, проведение пилотного тестирования новых материалов на столичных площадках, льготное кредитование, подбор помещения для производства, возмещение затрат на оборудование и обучение сотрудников.

Московский экспортный центр занимается организацией выездов на международные выставки и форумы. Например, дизайнеры из Москвы в апреле в рамках бизнес-миссии посетили Kazakhstan Fashion Week в Алма-Ате.

Модные столичные бренды экспортируют свою продукцию в такие страны, как КНР, Индия, Малайзия и ОАЭ. На сайте центра можно ознакомиться со списком иностранных онлайн-платформ, где можно разместить свои товары.

Наладить международные контакты можно и непосредственно в мегаполисе: во вторник в столице завершается пятая Московская неделя моды. Это событие объединило деловую программу с участием международных экспертов, показы коллекций, открытый маркет и шоурум, где проходят бизнес-переговоры. У дизайнеров есть возможность обменяться опытом с зарубежными коллегами, обсудить тенденции в индустрии, показать свои работы и выйти на новые рынки сбыта.

За 4 предыдущих сезона участники Московской недели моды договорились о заключении контрактов на 660 млн рублей.