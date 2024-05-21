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Оборот сферы услуг в Москве с января по март 2024 года вырос почти на 14%

Объем услуг населению в течение I квартала 2024 года в столице составил 900 млрд рублей и увеличился в сопоставимых ценах почти на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, московская сфера платных услуг населению чувствует себя уверенно.

«По итогам первых трех месяцев 2024 года ее оборот вырос почти на 14%. Рост показали практически все отрасли, а более половины прироста обеспечили сектора, связанные с развитием туризма: услуги индустрии гостеприимства и смежных секторов – транспорта и культуры», – отметила Мария Багреева.

Транспортные услуги, включая рост турпотока, авиа- и железнодорожные перевозки, увеличились до 295 млрд рублей, или на 22,3%.

На 18,4%, или на 33,2 млрд рублей, выросла выручка турагентств и гостиниц.

Объем продаж в сфере спорта и культуры вырос на 14,7% до 36,7 млрд рублей.

Сфера бытовых услуг заработала на 11% больше - 51,4 млрд рублей, при этом, отметила заместитель мэра, наиболее значимый вклад в динамику оказал сервис аренды автомобилей.