Оборот книжных магазинов в России снизился на 5%

Книжные магазины в России за первое полугодие продали книги на 14 миллиардов рублей — примерно на 5% меньше, чем годом ранее, сообщает Наша Версия .

Падение продаж продолжается пятый год подряд. По данным «Известий», в 2022 году продажи составили около 40 миллиардов рублей, в 2023-м — 38 миллиардов, а в 2024-м сократились еще примерно на полмиллиарда. По итогам текущего года они могут не превысить 30 миллиардов рублей.

Средняя цена книги составляет от 500 до 1000 рублей.

Издатель, полковник запаса Вячеслав Калинин считает, что главная проблема рынка — не столько конкуренция с интернетом, сколько снижение доступности книг для массового покупателя. По его оценке, когда обычное издание становится заметной статьей расходов, люди экономят прежде всего на товарах не первой необходимости.

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