Областной фонд микрофинансирования выдал бизнесу Подмосковья почти 483 млн руб

Московский областной фонд микрофинансирования за январь — сентябрь 2026 года предоставил бизнесу 196 льготных займов на 482,6 млн рублей. Поддержку получили 189 предпринимателей региона, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Московский областной фонд микрофинансирования за три квартала 2026 года выдал 189 предпринимателям региона 196 льготных займов на общую сумму 482,6 млн рублей.

«Наиболее часто поддержку фонда получали субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере производства и образования: выдано 79 займов на 220 млн рублей и 19 займов на 25,3 млн рублей соответственно», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что чаще всего предприниматели получали займы по программам «Производство» и «Социальный бизнес». За девять месяцев по первой программе выдали 47 займов на 135,4 млн рублей, по второй — 46 займов на 74,5 млн рублей.

Производитель уходовой косметики из Лыткарино привлек 5 млн рублей на закупку сырья под 8% годовых. Пекарня «Машенька» из Люберец получила 2 млн рублей под ту же ставку на приобретение оборудования.

Ознакомиться с программами льготных займов можно на сайте фонда.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.