Объем закупок товаров компаниями у МСП Подмосковья составил более 100 млрд руб

В России объем закупок госкомпаний по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса в I квартале 2025 года превысил 1,8 трлн рублей. Это на 14% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Заседание провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В прошлом году объем закупок крупнейших заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и превысил 9,6 трлн рублей. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За первый квартал заключено договоров на 1,8 трлн, это на 14% больше, чем было год назад. Для компаний с госучастием — это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и средних предприятий выросла до 46%. Поставщиками уже стала примерно треть таких компаний», — сообщил Максим Решетников.

В I квартале 2025 года госкомпании увеличили объем закупок товаров и услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области на 15%. В результате Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по этому показателю в стране.

«По итогам первого квартала 2025 года объем закупок госкомпаний по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса Московской области составил 101,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 15%. Поставщиками в рамках 223-ФЗ в отчетном переодет стали 4,5 тыс. подмосковных субъектов МСП», — рассказала заместитель председателя правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

О необходимости продолжения работы по совершенствованию квоты закупок инновационной, высокотехнологичной продукции говорилось накануне в ходе Совета директоров Корпорации МСП под председательством министра. По итогам было принято решение по расширению участия малых технологических компаний (МТК) в программах «выращивания» с последующим заключением «офсетных договоров».

«В первом квартале 2025 года с МТК было заключено 2 188 договоров на общую сумму более 32 млрд рублей. Наиболее востребованной заказчиками номенклатурой у МТК стали программные продукты, компьютерное оборудование, готовые металлические изделия и услуги в области архитектуры. Расширение доступа МТК к закупкам крупнейших госкомпаний, в том числе через программы «выращивания», обеспечит качественное развитие сегмента МСП, который сможет инвестировать в расширение и модернизацию собственных производств при выполнении гарантированных долгосрочных заказов», — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший объем договоров госкомпаний по 223-ФЗ с МСП в первом квартале 2025 года был заключен в сфере обрабатывающих производств (680,9 млрд рублей), строительства (440,9 млрд), научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (98,4 млрд), услуг в области информации и связи (88,3 млрд), а также услуг транспорта и складского хозяйства (64,4 млрд рублей).

Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25%-й квоты на закупку продукции у МСП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.