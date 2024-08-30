Объем производства продуктов питания в Москве вырос более чем в 2,3 раза

​В первом полугодии текущего года при активной поддержке города объем пищевого производства в Москве увеличился почти на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Аналогичный показатель по России составил 6,9%.

Производство продуктов питания в столице представляют более 290 предприятий, на которых выпускают мясную, овощную, кондитерскую, молочную и другие виды продукции.

​«За первое полугодие 2024 года столичные промышленники нарастили объем пищевого производства более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Один из драйверов роста — востребованность продукции не только на внутреннем рынке страны, но и на внешних дружественных. По итогам прошлого года доля пищепрома в общем объеме неэнергетического экспорта Москвы составила пять процентов. Среди стран-покупателей Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Монголия», — уточнил Ликсутов.

​В натуральном выражении отмечается положительная динамика во многих подотраслях. Так, за первое полугодие объем выпуска мяса и субпродуктов вырос в 2,5 раза, в частности, плодовоовощных консервов — почти на 30%. В части рыбной продукции — более чем в 1,2 раза увеличился объем производства переработанной и консервированной рыбы. Выпуск переработанных фруктов вырос в 4 раза. За этот период рост объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 5%. Более чем в 1,3 раза вырос выпуск мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, из них в 3,5 раза — глазированных конфет. Производство готовых блюд и продуктов также выросло почти на 11,3%.

​«Москва ведет активную работу над развитием промышленности, делая упор на высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью продукта. Создание модернизированной инфраструктуры, ускорение административных процессов и финансовая поддержка — лишь часть из более 20 системных антикризисных инструментов, которые предлагает город столичным промышленникам», — добавил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

За первое полугодие текущего года благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичные предприятия пищепрома привлекли около 24 млрд рублей.

В Новой Москве формируется масштабный пищевой кластер. Он позволит сократить издержки по логистике, будет способствовать активной технологической кооперации предприятий и развитию инфраструктуры на новом производственном участке.

С февраля прошлого года в городе действует зеленый коридор — программа поддержки проектов строительства и реконструкции промышленных объектов площадью не менее 1,5 тыс. кв. м. Благодаря зеленому коридору почти в 4 раза — с 30 до семи рабочих дней — уменьшились сроки проведения предварительного согласования предоставления земли, процедур подписания, присвоения учетного номера и направления на рассмотрение в Росреестр проекта договора аренды участка.