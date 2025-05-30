Объем производства молока в Подмосковье увеличился в два раза

Региональные предприятия Подмосковья за три месяца произвели 64,6 тыс. тонн данного вида продукции, что на 55% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Подмосковье является лидером по выпуску в ЦФО — изготовлено свыше 16% от общего объема, а также 4% от общероссийского. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории Московской области работают высокотехнологичные предприятия, которые обеспечивают молоком как внутренний рынок, так и делают поставки за границу. Экспорт молока с начала года увеличился на 23,6%.

В ведомстве подчеркнули, что таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей: ООО «МилкЭкспресс» из Коломны, ООО «РостАгроКомплекс» из Пушкино, АО «Озерецкий молочный комбинат» из Дмитрова и АО «Дмитровский молочный завод».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.