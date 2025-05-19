Объем продажи косметики подмосковного производителя в Казахстан составил 80 млн руб

Объем продаж продукции с начала 2025 года подмосковной компании «Аравия» в Казахстан составляет уже 80 млн рублей. По словам директора компании «Аравия» Олега Вострикова, рост продаж связан с выходом на местный маркетплейс Казахстана в мае 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала 2025 года объем продаж продукции в Казахстан достиг 80 млн рублей, что на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано в том числе и с выходом на местный маркетплейс. На сегодняшний день продажи на платформе достигли 13,5 тыс. единиц — это порядка 4 млн рублей, а всего в Казахстан было продано 213 тыс. единиц продукции. В этом году в республику планируется реализовать еще 500 тыс. товаров, из которых 40 тыс. единиц придется на маркетплейс», — рассказал Востриков.

Он отметил, что самые популярные товары — средства по очищению кожи лица, крем-парафин и кремы по уходу за кожей лица.

Компания «Аравия» в начале этого года ввела в эксплуатацию завод по производству косметической продукции в подмосковном Протвино. Новый земельный участок предоставлен компании от региона в аренду на льготных условиях. Инвестиции в проект оцениваются в 700 млн рублей. В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди.

Компания производит более 600 наименований косметических средств, в том числе импортозамещающих. С запуском нового завода компания планирует нарастить производственные мощности на 40%. Таким образом, в год на производстве смогут производить до 28 млн единиц косметических средств.

Сегодня продукция «Аравии» продается во всех странах СНГ. В Белоруссии, Казахстане и Армении у компании открыты обучающие студии, где не только представлена продукция, но и проводится обучение сотрудников салонов красоты, СПА центров и магазинов.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.