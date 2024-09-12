Объем переводов из РФ в Азербайджан за полгода сократился более чем вдвое

По результатам 6 месяцев 2024 года Россия стала лидером по количеству переводов физлиц в Азербайджан. При этом объем переводов снизился более чем в 2 раза — с 608 до 287 млн долларов, сообщает Frank Media .

Доля переводов из РФ в Азербайджан занимает 50% рынка. В 2023 году она составляла более 68%. Объем переводов за 6 месяцев этого года сократился на 36,3% и составил 567,8 млн долларов.

В 2023 году общая сумма переводов превысила 1,6 млрд долларов. Показатель оказался ниже в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом. Из Азербайджана в Россию перевели 550,1 млн долларов.

Ранее стало известно, что Азербайджан отправил запрос на вступление в БРИКС. Межправительственную организацию учредили в 2006 году. В состав БРИКС сейчас входят РФ, КНР, Иран, ОАЭ, ЮАР и другие страны.