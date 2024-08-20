Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
ТАСС: Азербайджан официально хочет вступить в БРИКС
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Азербайджан отправил запрос на вступление в организацию БРИКС, передает ТАСС заявление пресс-службы министерства иностранных дел страны.
Межправительственную организацию учредили в 2006 году. В составе БРИКС уже сейчас состоят РФ, КНР, Иран, ОАЭ, ЮАР и другие страны.
В начале лета Китай и Азербайджан подписали декларацию о том, что между странами началось стратегическое партнерство. Уже тогда Баку сообщило о планах вступления в межправительственную организацию.
Ранее сообщалось, что дом БРИКС открывается в Московской области. В будущем его филиалы планируют создать на территории стран-участников.