Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан отправил запрос на вступление в организацию БРИКС, передает ТАСС заявление пресс-службы министерства иностранных дел страны.

Межправительственную организацию учредили в 2006 году. В составе БРИКС уже сейчас состоят РФ, КНР, Иран, ОАЭ, ЮАР и другие страны.

В начале лета Китай и Азербайджан подписали декларацию о том, что между странами началось стратегическое партнерство. Уже тогда Баку сообщило о планах вступления в межправительственную организацию.

Ранее сообщалось, что дом БРИКС открывается в Московской области. В будущем его филиалы планируют создать на территории стран-участников.