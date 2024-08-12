Дом БРИКС открывается в Московской области

В Московской области 28 августа начнет работать Дом БРИКС. На его территории будут организовывать крупные мероприятия, сообщает пресс-служба Евразийского международного университета.

В Доме БРИКС планируют проводить выставки, фестивали, презентации, конференции. Дипломаты смогут посещать курсы русского языка. Для глав городов организуют образовательные программы.

Дом БРИКС в Подмосковье станет штаб-квартирой для международной сети домов БРИКС, которые планируют открыть еще в девяти государствах. Помимо этого, филиалы заработают во всех регионах РФ.

Президент Дома БРИКС, ректор Евразийского международного университета Константин Клименко сказал, что проект открывается на фоне подготовки к проведению саммита организации в России.

Начало работы объекта в Московской области — пример того, что бизнес-сообщество в РФ открыто к развитию международного сотрудничества. Дело в том, что Дом БРИКС создали только на деньги меценатов. Из госбюджета средства не выделялись.

Под открытие Дома БРИКС восстановили древнюю усадьбу, которая принадлежала князям Оболенским. Площадь выделенной территории — 10 га. На ней будут конгресс-центр, спортплощадка, музей, международный клуб и кампус. В будущем здесь собираются построить академию БРИКС и колледж.

На открытие объекта приедут главы диппредставительств стран, входящих в БРИКС, депутаты Госдумы, чиновники правительства, министерства иностранных дел и другие политические деятели. Объект запустится в Дмитровском городском округе Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.

Кроме того, губернатор отмечал, что Московской области удалось привлечь инвесторов из Китая и Индии. Например, инвесторы из КНР приходят со своими технологиями.