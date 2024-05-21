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Объем отгрузки товаров собственного производства вырос в Мытищах почти на 16%

По итогам января-марта 2024 года объем отгрузки товаров собственного производства предприятиями Мытищ увеличился на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший вклад в прирост внесли обрабатывающие производства (+18,4%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+7,2%), профессиональная и научно-техническая деятельность (рост в 5 раз).

Положительную динамику демонстрирует розничная торговля. За январь–март 2024 года ее оборот достиг 5,1 млрд рублей, увеличившись на 20,2%. Покупки онлайн составляют 9,9% розничного товарооборота.

По итогам января-февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 18,4% и составила 97 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.