Объем инвестиций в капитал Подмосковья за 3 квартала года превысил 1 трлн рублей

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Подмосковья за три квартала 2024 года превысил 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В январе – сентябре 2024 года объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье составил 1,09 трлн рублей. Это почти на 160 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая текущие тенденции, к концу года мы рассчитываем значительно превысить прошлогодние показатели», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что физический объем инвестиций в основной капитал Подмосковья за первые три квартала этого года вырос на 6,4%. При этом в последнем квартале темпы роста ускорились — по сравнению со вторым кварталом рост объема инвестиций составил 12,1%.

По итогам первых девяти месяцев 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Московской области по полному кругу организаций составил 933 млрд рублей. По итогам прошлого года этот показатель вырос до 1,593 трлн рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.