Объекты культурного наследия Подмосковья включили в программу «Недвижимость за 1 рубль»

Два года назад в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева была запущена программа «Недвижимость за 1 рубль», по которой предприниматели могут взять в аренду по льготной ставке в 1 рубль помещения, которые находятся в муниципальной собственности. Программу расширили, теперь за рубль инвесторы могут арендовать и объекты культурного наследия по льготной цене. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На инвестиционном портале Московской области бизнес может не только подобрать необходимую недвижимость, но и сразу подать заявку на ее получение.

«Программа „Недвижимость за 1 рубль“ позволяет инвесторам получить помещение или здание в льготную аренду на длительный срок. Это упрощает бизнес-планирование. Предприниматели активно пользуются поддержкой — объем заявленных инвестиций в бизнес-проекты на площадях, полученных по этой программе, составляет 1,4 млрд рублей. Запуск проектов позволит создать порядка 1170 рабочих мест. Всего предпринимателям передано почти 65 тыс. кв. м. Сегодня на инвестпортале Подмосковья по программе „Недвижимость за 1 рубль“ доступно порядка 150 объектов, включение в этот перечень объектов культурного наследия позволит расширить предложение по льготной аренде для бизнеса», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В качестве предложения на региональном инвестиционном портале можно арендовать: «Присутственные места, кон. VXIII., вт. пол. XIX в.» и «Ансамбль площади Урицкого (быв. Хлебной): Торговые ряды, пер. пол. XIX в., 70-е гг. XIX в., кон. XIX в.», расположенные в городе Кашира, а также «Дом жилой купца Харитонова АХ. с торговыми лавками, 1906 г.», который находится в г. Талдом.

«Программа востребована, бизнес активно ею пользуется. За два года передано в аренду по льготной ставке более 340 объектов недвижимости. Перечень всегда пополняется и актуализируется. В целях сохранения объектов культурного наследия принято решение включить в программу и исторические муниципальные здания, которые получат новую жизнь благодаря частным инвесторам. В настоящее время в размере 1 рубль за 1 кв.м имущества уже переданы в аренду сроком на 49 лет четыре объекта, на инвестпортале размещено еще 3 здания», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, которым имущество предоставлено в аренду на льготных условиях, обязаны отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в полном объеме провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в срок, не превышающий 7 лет.

Для участия в программе у предпринимателей или физлиц не должно быть задолженностей по заработной плате и налогам, заявители не должны находиться в стадии банкротства. Еще одним требованием является отсутствие мер принудительного взыскания задолженности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.