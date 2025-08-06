Криптоаналитики пояснили, можно ли говорить о начале полномасштабного альтсезона

Внимание инвесторов сконцентрировано на биткоине, а рост некоторых альткоинов носит очаговый характер и отражает выборочный интерес к риску, сообщили РИАМО эксперты.

Биткоин удерживает главный фокус внимания инвесторов на рынке криптовалют и остается наиболее стабильным активом, считает главный аналитик Bitget Райан Ли.

«Снижение доминирования BTC от годового максимума говорит о начальной ротации капитала в альткоины, отражая осторожный оптимизм инвесторов и выборочный интерес к риску — особенно в токенах экосистемы Ethereum и проектах DeFi. Однако низкий индекс свидетельствует о том, что сила альткоинов носит очаговый характер, а не повсеместный, что говорит в пользу стабильности биткоина на фоне ограниченной спекуляции в альткоинах», — отметил он.

Аналитик обратил внимание на то, что индекс альткоинов пока находится в районе отметки 30. Это означает, что пока об альтсезоне (периоде, когда большинство альткоинов показывают значительно больший рост, чем биткоин) говорить рано.

Ли полагает, что в ближайшие недели Ethereum может протестировать уровень 3,3–3,8 тыс. долларов на фоне притока средств в ETF и роста институционального интереса. Но доминирование BTC продолжит сдерживать рост альткоинов, если рыночные настроения в целом не сместятся в сторону большего принятия риска.

«Биткоин, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 112–118 тыс. долларов, опираясь на сильные технические уровни», — добавил аналитик Bitget.

Умеренный оптимизм в отношении альткоинов выражает CEO Technobit Александр Пересичан.

«Несмотря на некоторое оживление на рынке альткоинов, говорить о полноценном альтсезоне пока преждевременно — ключевые индикаторы, включая индекс сезона альткоинов, по-прежнему не подтверждают его наступление. Тем не менее, мы стали свидетелями заметного роста Ethereum, который в июле стремительно приближался к уровню 3,8 тыс. долларов», — сказал он.

По словам эксперта, подобное ралли не могло продолжаться без паузы, и сейчас наблюдается ожидаемая фаза консолидации в диапазоне 3,4–3,5 тыс. долларов. Пересичан допускает, что нынешняя консолидация может стать трамплином для следующего импульса роста, который потенциально вернет ETH к отметке 4 тыс. долларов.

«Поддержать такой сценарий могут макроэкономические факторы, в первую очередь — ожидания снижения ключевой ставки ФРС на сентябрьском заседании. Такие настроения традиционно способствуют повышению аппетита инвесторов к риску», — заключил эксперт.