«Нужны триллионы»: экономист оценил идею введения надбавок к пенсии

Экономист Балынин: для введения надбавок к пенсии необходимо все просчитать

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что для введения в России надбавок к пенсии людям старше 70 лет необходимо тщательно просчитать необходимый объем средств: может понадобиться около 2 трлн рублей, сообщает Газета.ru .

«Затем с учетом всей имеющейся информации, на мой взгляд, следует оценить объективную возможность практического воплощения инициативы», — отметил эксперт.

По его словам, при оценке инициатив всегда требуется многовекторное рассмотрение и взвешенная оценка любых возможных последствий.

Возможно даже ухудшение ситуации: если решение не удастся достойно подкрепить финансово, может произойти разгон инфляции, пенсионеры в конечном счете только пострадают. Но в любом случае инициатива заслуживает внимания и обсуждения, заключил Балынин.