Нужно больше золота: россияне скупают премиальные ювелирные украшения

Холдинг SOKOLOV: спрос на дорогие украшения в России вырос в 8,8 раза за 2 года

По итогам первых девяти месяцев 2023–2025 годов, спрос на премиальные ювелирные украшения стоимостью выше 100 тыс. рублей в розничных магазинах вырос в 8,8 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе холдинга SOKOLOV.

Согласно данным аналитиков, в 2025 году количество покупок ювелирных изделий стоимостью более 100 тыс. рублей выросло в 8,8 раза по сравнению с 2023 годом и в 2,7 раза по сравнению с 2024-м. В текущем году средний чек по России в категории украшений Sokolov Premium составил 132 810 рублей.

В Краснодаре зафиксирован самый значительный рост покупок по сравнению с прошлым годом — показатель увеличился в 74 раза. Средний чек в этом регионе составил 121 111 рублей. В 2024 году лидером по темпам роста стал Калининград, где количество покупок выросло в 14 раз, а средний чек достиг 117 534 рублей.

В Перми зафиксирован самый высокий средний чек за первые 9 месяцев 2025 года, который составил 165 871 рубль. Челябинск занимает второе место с показателем в 159 617 рублей, а Омск — третье с 157 813 рублями. В топ-5 также вошли Воронеж (149 478 рублей) и Владивосток (138 752 рубля).

В текущем году среди премиальных ювелирных изделий самыми востребованными оказались украшения с бриллиантами, изумрудами и сапфирами. Кроме того, среди металлов россияне отдавали предпочтение белому золоту. Наиболее популярными категориями ювелирных изделий стали серьги и браслеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.