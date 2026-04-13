НПЗ сократили биржевые продажи бензина на 7,4%

Российские нефтеперерабатывающие заводы в начале апреля снизили продажи бензина на бирже на 7,4% к марту. Правительство готовит соглашение с нефтяниками о наращивании поставок на внутренний рынок, сообщает oilcapital.ru .

С 1 по 10 апреля на Петербургской бирже реализовано 274,8 тыс. т бензина — на 7,4% меньше, чем в начале марта, и на 8,9% ниже год к году. Поставки белорусских НПЗ за этот период составили 8,28 тыс. т, из них 5,7 тыс. т — 6–10 апреля.

Власти обсуждают с нефтяными компаниями специальные соглашения об увеличении отгрузок бензина и дизеля внутри страны. В обмен кабмин может смягчить ценовое регулирование на бирже, где сейчас дневной рост ограничен 0,01%. По данным «Коммерсанта», рассматривается отмена этого лимита.

Вице-премьер Александр Новак 10 апреля сообщил о подготовке соглашения. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба подтвердили проработку мер с участием регуляторов и бизнеса. Объем обязательных поставок министерство определит позднее.

Эксперты связывают инициативу с ростом экспортной маржи, которая достигла 30 тыс. руб. за тонну. Аналогичная ситуация в августе 2023 года привела к росту вывоза топлива за рубеж.

Сейчас действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, а на экспорт дизеля — для непроизводителей. Ограничения для трейдеров продлены до 31 июля 2026 года.

