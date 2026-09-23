НПП «ТЕХНОКАБЕЛЬ» в Пушкинском округе повысит производительность

Компания НПП «ТЕХНОКАБЕЛЬ» из Пушкинского округа приступила к участию в федеральном проекте «Производительность труда». Предприятие планирует оптимизировать производство кабельной продукции, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

НПП «ТЕХНОКАБЕЛЬ» выпускает силовые, гибкие и монтажные кабели, а также установочные и соединительные провода. Сейчас компания расширяет производственные возможности и ассортимент продукции.

В рамках проекта предприятие вместе с экспертами регионального центра компетенций Московской области изучит один из производственных процессов и определит, как его оптимизировать. По итогам пилотного проекта компания планирует сократить время протекания процесса не менее чем на 12%, снизить объем незавершенного производства на 14% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

Инструменты бережливого производства, освоенные в ходе проекта, предприятие сможет применять и на других производственных процессах. Участники проекта «Производительность труда» получают возможность бесплатно обучать сотрудников и внедрять эти инструменты при поддержке экспертов регионального центра компетенций.

Федеральный проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Информация о поддержке бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.