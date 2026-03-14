НПФ объяснили среднюю зарплату в 3 млн рублей в РФ нюансами статистики

В лидерах по средним зарплатам в прошлом году с отрывом оказался вид деятельности, связанный с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Там объяснили высокую среднюю зарплату нюансами статистики, сообщает РБК .

Данные Росстата показали, что в 2025 году самые высокие средние зарплаты были у занятых в сфере управления пенсионными резервами в НПФ — 745 тыс. рублей в месяц. В декабре из-за бонусов зарплата оказалась выше 3,3 млн рублей.

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) направила главе Росстата Сергею Галкину письмо, в котором обращает внимание на методику расчета средних зарплат по видам экономической деятельности, в том числе по отрасли НПФ. Там отмечается, средняя зарплата в отрасли НПФ в прошлом году была 269 190 рублей. Такой показатель соответствует уровню зарплат для финансовой отрасли.

При этом размещенные в Сети данные о зарплатах имеют значительные сезонные колебания, например «всплеск», которые отмечается в конце года, как правило в декабре. Именно тогда сотрудники получают выплаты под расчет за остаток ноября и за весь декабрь (а за другие месяцы эти деньги выплачивается в следующем месяце), еще туда входят годовые премии и бонусы. В итоге работники получают не один оклад, а 1,5 и более.

Как считают в организации, из-за отсутствия четкого разграничения между видами деятельности появляется искаженное представление об отрасли НПФ и пенсионной системы в целом. Поэтому НАПФ попросили Росстат рассмотреть вопрос о разграничении данных по НПФ и УК для уточнения подходов к учету видов экономической деятельности при расчете зарплат, а еще о внесении корректировок в методику расчета средних зарплат за декабрь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.