НПФ будут интересовать IPO госкомпаний и компаний с госучастием

Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступающее в силу 13 октября 2024 года, упрощает участие негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в IPO. Это позитивная новость, но моментального эффекта ждать не стоит, заявил РИАМО руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Существовавший до этого заградительный барьер для НПФ в 50 млрд рублей фактически не давал им возможности участвовать в первичных размещениях акций на российском рынке, отмечает он. За 2023–2024 годы объем размещений только 5 компаний превысил планку в 10 млрд долларов, и то ненамного, то есть барьер в 50 млрд рублей работал все равно, что запрет на участие в IPO. Его снижение в 16,5 раз, до 3 млрд рублей, откроет деньгам некоммерческих пенсионных фондов этот путь на фондовый рынок, уверен эксперт.

«Если говорить о суммах, то объем пенсионных резервов и накоплений НПФ совокупно достигают 5,2 трлн рублей, то есть мы говорим о значительных объемах средств. Однако, понятное дело, что в акции будет направлена только незначительная часть из них, поскольку некоммерческие пенсионные фонды предпочитают формировать свои портфели из более консервативных и менее волатильных активов. Кроме того, вряд ли их будут интересовать небольшие коммерческие размещения акций в объемах на уровне ограничительного барьера. Скорее — те самые анонсируемые правительством IPO госкомпаний и компаний с госучастием. Их ценные бумаги, вероятно, НПФ заинтересуют», — полагает Соловых.

В любом случае для инвестиционного сообщества это позитивная новость, хотя моментального эффекта от нововведения ждать и не стоит, подчеркивает эксперт. Как правило, акции компаний в первые дни после размещения подвержены высокой волатильности из-за спекулятивной торговли. Институциональные средства, вложенные в них, стабилизируют цену ценных бумаг и поддерживают ее. Это долгосрочные вложения в перспективные бизнесы, работающие на план по увеличению капитализации российского фондового рынка, констатирует Соловых.