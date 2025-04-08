Новый цех экструзии в Шаховской готовится к запуску производства гофротрубы

В Шаховской подходит к завершению подготовка к запуску нового, высокотехнологичного цеха экструзии, который специализируется на производстве гофротрубы. Этот проект имеет важное значение для развития промышленного сектора округа, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шаховская.

Сейчас цех активно оснащается современным оборудованием, обеспечивающим высокую производительность и качество продукции. На два станка уже подано электроснабжение, в настоящее время ведутся работы по подключению системы сжатого воздуха и системы охлаждения, что необходимо для стабильной и эффективной работы оборудования. Следующим этапом станет точная установка оборудования по высоте, калибровка и проведение пробных пусконаладочных работ для отладки технологического процесса.

Руководство предприятия сообщает, что тестовый запуск производства гофротрубы в новом цеху запланирован уже на этой неделе. Ожидается, что выход на полную мощность произойдет в ближайшее время после успешного завершения пусконаладочных работ.

Открытие нового цеха позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции, удовлетворить растущий спрос на гофротрубу и, что немаловажно, создать новые рабочие места в Шаховской, что положительно скажется на экономике района. Новый цех позволит предприятию укрепить свои позиции на рынке и внести вклад в развитие промышленности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.