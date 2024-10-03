сегодня в 19:09

Новый таможенный комплекс начал свою работу на территории ОЭЗ «Дубна»

В четверг на территории площадки ОЭЗ «Дубна» заработал новый таможенный комплекс, сообщает пресс-служба администрации округа Дубна.

Новый комплекс уже обеспечивает полный технологический процесс таможенного досмотра и оформления грузов. Специалисты используют новейшие разработки в области таможенных услуг, систем безопасности и средств идентификации, применяют передовые информационные технологии.

«Для наших якорных резидентов в первую очередь данное событие с первой минуты — практическое событие. Мы сегодня увидим первые фуры, которые с товарами и сырьем уже пройдут через данный автомобильный пост», — пояснил генеральный директор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил коллег из ОЭЗ с открытием нового пункта.

«Это — очередная ступенька, чтобы мы были сильнее, быстрее. Считаю, что с ними вы и ваша команда успешно справляетесь», — сказал глава округа.

Представители компаний-резидентов, локализованных на правобережной площадке, высоко оценили возможности, которые получили после открытия нового таможенного комплекса.

«Что дает новая площадка для бизнеса? Прежде всего, это сокращение времени таможенных операций. Площадка дает возможность сократить расходы на логистические и транспортные услуги. Это — минимизация коррупционных рисков», — подчеркнул начальник таможенного поста «Дубна» Александр Янчук.

В составе таможенного комплекса на правобережной площадке автомобильный контрольно-пропускной пункт, бокс досмотра транспортных средств площадью почти 900 кв. метров, пункт весового контроля и досмотровая площадка большегрузного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.