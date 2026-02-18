Новый промышленно-логистический парк «Лиханов» появится в Балашихе

Трехстороннее соглашение о партнерстве по созданию нового промышленно-логистического парка «Лиханов» подписали в Балашихе 17 февраля. В мероприятии приняли участие глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров, председатель совета директоров А.М.Р. Групп Александр Мирошников, представитель группы компаний «Железно» Владимир Калужских, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для Балашихи это важный и системный шаг в развитии промышленного потенциала округа. Мы последовательно формируем современные площадки для размещения производств и логистики, создаем условия для малого и среднего бизнеса, новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Промышленно-логистический парк „Лиханов“ — это пример партнерства власти и бизнеса, которое работает на развитие территории и повышение качества жизни жителей», — подчеркнул Сергей Юров.

До конца 2027 года на территории Балашихи появится новая современная логистическая площадка, на которой разместят 51 складской комплекс общей площадью 48 тысяч квадратных метров. Территория каждого резидента — это отдельно стоящие здания, которые имеют автономные сети воды и канализации. Это позволит оптимизировать расходы по коммунальным платежам. Предполагается, что основными резидентами парка станут представители легкой промышленности и мелких технологических производств. После запуска парка здесь смогут работать более 300 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.