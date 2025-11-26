Новый корпус кондитерской фабрики в Егорьевске построят к лету 2026

Завершается нулевой цикл строительства нового корпуса одной из крупнейших кондитерских фабрик в Егорьевске, сообщили в пресс-службе округа.

Предприятие, которое 25 лет назад начиналось с одного цеха, активно расширяет производство.

По словам Ольги Муравьевой, генерального директора и сооснователя кондитерской фабрики, фундамент практически готов, и уже начался монтаж металлоконструкций. Она отметила, что строительство идет с опережением графика. Теперь завершение работ ожидается к лету 2026 года вместо запланированного ранее сентября.

Гендиректор особо подчеркнула улучшение в системе выдачи разрешительной документации. Разрешение на строительство получили всего за пять дней, что стало рекордом за 25 лет работы предприятия.

Новый комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров разделят на производственные цеха и роботизированный склад. Инвестиции в проект составят два миллиарда рублей. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области. Открытие корпуса создаст 200 новых рабочих мест с достойной заработной платой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.