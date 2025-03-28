Новый корпус компании «АДЛ» в Коломне помог отказаться от импортного промоборудования

В округе Коломна открыт новый производственный корпус компании «АДЛ» — ведущего российского производителя инженерного оборудования для различных сфер промышленности. Новый объект площадью 10,5 тыс. кв. метров позволил увеличить объемы производства, заменить ряд импортных товаров и создать более 80 рабочих мест.

Новый производственный корпус в поселке Радужный стал возможностью отказаться от импорта ряда технически сложных изделий, которые ранее поставлялись из Европы.

«Наши предохранительные клапаны «Прегран» — это полноценная замена европейским аналогам, которые раньше никто в России не производил. Теперь этот продукт выпускается на новом оборудовании, что делает нас лидерами рынка», — отметил директор филиала ООО «Торговый Дом АДЛ» в Коломне Сергей Абашов.

Современные технологии, замкнутый производственный цикл и правильная логистика повысили производительность предприятия на 10-15%. Новый производственный корпус оснащен современными станками с ЧПУ и сборочными линиями, а рабочие места — удобными верстаками. Компания активно сотрудничает с колледжами региона, привлекая молодых специалистов и выплачивая целевые стипендии.

Проект реализовали при поддержке правительства Московской области — компания получила землю без торгов в рамках программы развития промышленности. Общий объем инвестиций в строительство составил 1,4 млрд рублей. В планах «АДЛ» — дальнейшее расширение производства и строительство еще одного корпуса к 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.