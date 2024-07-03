Новый гостиничный комплекс построят в Подмосковье

Имущественную поддержку от правительства Московской области получил инвестиционный проект компании «Агрос» по строительству гостиничного комплекса. Проект планируется реализовать на территории городского округа Бронницы, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «Агрос» получила муниципальный земельный участок в г. о. Бронницы по упрощенной процедуре — без проведения торгов для реализации проекта строительства гостиничного комплекса. Инвестиции в проект оцениваются в 195 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Реализация проекта позволит создать в округе 30 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиционный проект предусматривает строительство гостиничного комплекса общей площадью 3 250 квадратных метров. Комплекс будет состоять из двух двухэтажных гостиничных зданий и здания ресторана. Общий номерной фонд объекта составит 48 номеров.

В соответствии с условиями передачи земельного участка в аренду без проведения торгов, инвестор получит право выкупить землю после выполнения своих инвестиционных обязательств. Сумма выкупа составит 15% от кадастровой стоимости участка.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.