Эксперт развеял мифы насчет новых налогов на переводы между физлицами

Эксперт: ФНС вправе запросить у банка данные о движении средств на счетах физлиц

Распространяемая в СМИ информация о том, что ФНС будет начислять налоги за регулярные переводы без указания цели, не соответствует действительности. Новых налогов на переводы между физическими лицами не вводилось, сообщил РИАМО начальник управления налогообложения и внутреннего учета ББР Банка Дмитрий Балыгин.

Действующие в России правила контроля со стороны налоговых органов за счетами граждан направлены не на автоматическое налогообложение, а на выявление доходов, которые не были задекларированы. Налоговая инспекция в рамках процедур налогового контроля имеет право запросить в банках движение денежных средств на личных счетах физических лиц, отметил эксперт.

По результатам проверки ФНС вправе взымать налог на доходы физических лиц в случае получения таким лицом дохода. Например, доходом, подлежащим налогообложению, является выручка от продажи товара, выполнения работы или оказания услуги, объяснил Балыгин.

«Переводы между близкими родственниками, например, от мужа жене, от родителей детям, от бабушки внучке и т. д., не считаются доходом и не облагаются налогом вне зависимости от частоты и размера», — добавил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.