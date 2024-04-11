Новые предприятия начали работу в промышленном коворкинге в Есипове

Это три корпуса общей площадью более 30 тыс. кв. метров на территории около 7 га

Резиденты индустриального парка «Есипово» получают готовые помещения для своего бизнеса. Предприниматели могут выкупить или арендовать помещения для производства или складирования продукции.

В запуск третьей очереди вложили около 800 млн рублей. Теперь в комплексе появится 240 вакансий, из которых 30 – для высококвалифицированных специалистов.

Скоро застройщик приступит к строительству четвертой очереди.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.