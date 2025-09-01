Новые правила продажи алкоголя в летних кафе вступили в силу в Подмосковье

Начиная с 1 сентября, в Московской области в силу вступили новые правила реализации алкогольных напитков в летних кафе. Теперь, чтобы там продавать алкоголь, заведения будут обязаны получить специальное разрешение. Выдавать его будет министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, сообщил РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новые документы будут подтверждать факт того, что летнее кафе расположено и обустроено по всем правилам, согласно действующему закону. Без наличия этого разрешения заведениям нельзя будет продавать алкоголь посетителям.

«Летнее кафе с алкоголем должно соответствовать всем требованиям благоустройства и быть территорией качественного отдыха. Главное — реализация спиртного на летних верандах не должна нарушать права и комфорт наших жителей», — подчеркнул Брынцалов.

По словам Брынцалова, ранее по просьбам жителей Подмосковья власти приняли закон, который запрещает продавать алкогольную продукцию во дворах. Это нововведение также вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Причины ограничений

«Мы ограничили работу псевдокафе, которые маскировались под общепит, а на деле были круглосуточными точками распития. Помимо этого, мы прописали требования и для летних веранд. Весь принятый комплекс мер — часть единой стратегии. Мы вытесняем алкоголь из повседневной бытовой среды, делаем его менее доступным для спонтанного приобретения, ограждаем от него тех, кто наиболее уязвим: наших детей и подростков», — пояснил Брынцалов.

По словам Брынцалова, летние кафе не должны находиться на дворовых территориях и вблизи мест, где находятся дети: школы, детские сады, больницы и спортивные учреждения. Власти заботятся о безопасности детей, поэтому их путь до образовательных и других социальных учреждений больше не будет пересекаться с территориями, где взрослые люди распивают алкоголь.

О требованиях к летним кафе

Теперь владельцы летних кафе, желающих и дальше продавать посетителям алкоголь, должны позаботиться о том, чтобы веранда примыкала к стационарному объекту общественного питания, а не находилась отдельно от него. Летнее кафе не должно размещаться на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, а вход не должен находиться в границах территорий, где продажа алкоголя запрещена.

Летние кафе в Подмосковье должны соблюдать четкие правила размещения, установленные законом №191/2014-ОЗ Московской области. Сезон работы таких заведений ограничен периодом с начала апреля до конца октября, при этом подготовительные монтажные работы разрешены с середины марта, а убрать конструкции необходимо до середины ноября.

Законодательство запрещает устанавливать летние веранды ближе 25 метров к техническим объектам общественного транспорта, внутри арочных проемов зданий, а также на зеленых насаждениях без специальных приподнятых платформ. Недопустимо также размещение на детских игровых и спортивных площадках, в цветниках. Дополнительно введены ограничения по расстоянию: от летнего кафе до проезжей части должно быть не менее двух метров, а до столбов, деревьев и других подобных объектов — минимум полтора метра.

Реализация спиртных напитков в летних кафе возможна исключительно при соблюдении норм, прописанных в федеральном законе №171. Законодательство запрещает продавать алкоголь в заведениях общественного питания, расположенных вблизи учебных заведений, медицинских учреждений и спортивных объектов. Также недопустима торговля алкогольными напитками в помещениях, находящихся выше первого этажа нежилых строений без отдельного входа, а также в местах, не оборудованных для посещения людьми с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах», — сказал Воробьев.