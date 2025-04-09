Новые правила игры: у импортеров есть год для ввоза маркированного алкоголя

Уже четвертый год идет эксперимент, позволяющий маркировать алкогольную продукцию на территории РФ. Пока в нем участвуют не все регионы и организации страны, но с 1 марта 2026 года правила игры полностью меняются, рассказал РИАМО управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право», эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

Со следующего года импортный алкоголь будет маркироваться в РФ, а не на иностранных складах. До 2021 года ввоз зарубежной алкогольной продукции без нанесенной на бутылку федеральной специальной марки был невозможен. Теперь все будет по-другому.

Во-первых, маркировка импортной алкогольной продукции федеральными специальными марками будет осуществляться на территории РФ, без привязки к определенным регионам. Во-вторых, маркировка за пределами РФ возможна только в странах ЕАЭС и только в отношении произведенной там алкогольной продукции.

В-третьих, правительство РФ сможет определять перечень организаций-производителей за пределами стран ЕАЭС, которые смогут наносить федеральные специальные марки до ввоза алкогольной продукции на территорию РФ. И также сможет определять объемы ввоза такой продукции.

«У импортеров есть целый год, чтобы подстраховаться и ввезти достаточные запасы маркированной алкогольной продукции на территорию РФ, а таможенным складам и складам временного хранения нарастить производственные мощности, чтобы справиться с объемами ввозимой алкогольной продукции», — рассказал Тереньтев.

Однако, по словам эксперта, остается один вопрос — готова ли отрасль к маркировке алкогольной продукции на территории РФ в полном объеме?

С какими трудностями придется столкнуться в первые месяцы действия закона, станет известно уже в следующем году.