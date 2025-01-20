Новые мемкоины: как Дональд и Мелания Трамп задают тренды на рынке криптовалют

Мемкоины $TRUMP и $MELANIA, запущенные Дональдом и Меланией Трамп, ярко демонстрируют, как знаменитости могут задавать новые тренды на рынке криптовалют. Их главная особенность — это влияние известных личностей, что привлекло к этим проектам огромный интерес и капитал. Подобные инициативы не только привлекают внимание инвесторов, но и способствуют популяризации блокчейн-технологий среди широкой аудитории, сообщил РИАМО CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

Примечательно, что после запуска $TRUMP активность в сети Solana, на которой работает этот мемкоин, значительно возросла. Это доказывает, что такие проекты могут оказывать позитивное влияние на всю экосистему блокчейна, стимулируя рост транзакций и увеличение ликвидности, заявил криптоэксперт.

Однако нельзя не отметить и другие особенности. Например, высокая волатильность этих мемкоинов: цена $TRUMP взлетела до 75 долларов, но затем рухнула более чем на 50%. Кроме того, вызывает вопросы концентрация владения, так как большая часть токенов принадлежит структурам, аффилированным с Trump Organization, констатировал Пересичан.

Что касается перспектив, они тоже весьма противоречивы, уверен эксперт.

«С одной стороны, такие проекты могут ускорить массовое принятие блокчейн-технологий и стать катализатором для новых регуляторных инициатив, особенно если администрация Трампа продолжит лояльную политику в отношении криптовалют. Но, с другой стороны, существует и этическая дилемма. Высокая волатильность и отсутствие реальной ценности у таких монет могут привести к финансовым потерям для тех, кто вложится в них, рассчитывая на быстрый рост», — считает он.

Таким образом, мемкоины $TRUMP и $MELANIA — это двойственный тренд, резюмировал Пересичан. Они открывают новые возможности для интеграции блокчейна в повседневную жизнь и служат примером для других лидеров, которые также могут запустить собственные криптовалюты. А это может привести к дальнейшему расширению рынка и привлечению новых пользователей.