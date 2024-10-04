Новые индустриальные парки появятся в Балашихе на площади более 200 гектаров

Сергей Юров встретился с резидентами четырех индустриальных парков округа — «Лунн», «Демидов», «Милованов» и «Соболиха». На встрече рассмотрели вопросы расширения территорий, поддержку малого и среднего предпринимательства.

«Одно из ключевых направлений развития нашего города — это создание новых рабочих мест. На текущий момент уже реализованы четыре индустриальных парка, которые сейчас полностью заполнены резидентами. Порядка 80% уже построились и ведут экономическую деятельность, другие находятся в стадии строительства. Параллельно с этим мы подготовили целый ряд площадок для следующих индустриальных парков. Это большие территории более 200 гектаров», — сказал глава округа Сергей Юров.



В ближайшие годы планируется реализовать четыре объекта: индустриальный парк «Лиханов», производственно-логистические парки «Милованов. Балашиха-2», «Третьяков. Балашиха», «Кноп. Фенино».

Развитие индустриальных парков стартовало в Балашихе 7 лет назад. Тогда администрация округа совместно с группой компаний «Астерра» и инвесторами приняла решение о развитии территорий. Сегодня в округе реализовано четыре проекта — это «Лунн», «Демидов», «Румянцев», «Соболиха». Создано более 2000 новых рабочих мест.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.