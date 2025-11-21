Новое производство в Дмитрове выпускает до 1,8 млн литров шампуня и мыла в год

Проект реализуется поэтапно и предусматривает строительство производственного здания и современных складских площадей, что положительно скажется на развитии региональной экономики и создаст новые рабочие места. Надзор за строительством осуществляют инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Очередная плановая проверка завершилась накануне.

Комплекс включает три отдельных здания общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров. На первом этапе построят производственно-складской корпус, второй и третий — два крупных склада для хранения товаров и готовой продукции. Здесь будут организованы современные санитарно-гигиенические помещения, комнаты отдыха и приема пищи, специально обустроенные гардеробные и медицинские кабинеты, создающие оптимальные условия труда и комфорта для сотрудников. Также в комплексе предусмотрена собственная лаборатория для тестирования готовых смесей и осуществления контроля качества выпускаемой продукции.

Инспекторы фиксируют 28% строительной готовности объекта. На объекте возводят стены и приступили к устройству кровли, идет подготовка внутренних помещений и начинается наружная отделка. После ввода в эксплуатацию предприятие будет выпускать продукцию до 1,8 млн литров продукции ежегодно.

Строящийся комплекс внесет вклад в повышение уровня жизни населения благодаря развитию местной промышленности и обеспечению занятости жителей, в том числе близлежащих населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Воробьев.