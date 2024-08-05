Новое производство стройматериалов запустят в Подмосковье на земле за 1 рубль

Производитель строительных материалов расширит производственные мощности за счет запуска нового производственного комплекса в Богородском округе. Для реализации инвестиционного проекта компании «Эльба» был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Продукция предприятия будет использоваться при строительстве зданий, в том числе тех, которые относятся к сфере экостроительства, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Объем инвестиций в реализацию проекта на территории Богородского округа составит не менее 100 млн рублей. Приступить к строительству предприятия планируется в следующем году. Завершить строительство компания рассчитывает в конце 2025 года, а уже во II квартале 2026 года выйти на проектную мощность. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано около 30 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании «Эльба» в течение пяти лет занимается производством строительных материалов с применением вторичных ресурсов. На территории нового производственно-складского комплекса компания запустит производство арболитовых блоков для экостроительства, железобетонных изделий и изделий из фибробетона, которые применяются для создания архитектурных форм зданий.

Всю продукцию на заводе будут производить с применением вторичных отходов. Так, при производстве арболитовых блоков планируется использовать отходы обработки древесины и изделий из дерева; при производстве железобетонных изделий — отходы строительных материалов на основе цемента, бетона, металла и строительных растворов, а при производстве изделий из фибробетона — вторичный песок, старые покрышки и отходы резинотехнических изделий.

«С компанией заключен договор аренды земельного участка площадью 52 тысячи кв. метров по ставке один рубль в год для возведения производственно-складского комплекса. На земельном участке инвестор планирует построить два производственных участка: бетонных изделий и арболитовых блоков, а также два участка, где будет выполняться переработка вторичного сырья — древесины и резинотехнических изделий. Кроме этого, на территории комплекса оборудуют ремонтную зону, с необходимым запасом материалов и комплектующих — в случае поломки оборудования, компания сможет оперативно устранить неполадки собственными силами», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Компания «Эльба» планирует производить продукцию, которая сможет заменить импортные аналоги по разным аспектам. Так, например, арболитовые блоки подмосковного предприятия, которые обладают высокой прочностью и теплоизоляцией, по сравнению с продукцией иностранных компаний будут более доступными по цене. А при производстве железобетонных изделий компания планирует применять уникальную технологию, благодаря которой качество изделий будет значительно выше импортных аналогов.

«После запуска нового производственного комплекса в Богородском городском округе, мы планируем перенести туда все производственные мощности компании, которые сейчас расположены на арендных площадях. Таким образом, мы сможем обеспечить подмосковные компании строительными материалами, которые не будут уступать по качеству импортным аналогам и при этом значительно выигрывать по стоимости. Так, например, на сегодняшний день потребителями только железобетонных изделий в регионе являются около 200 компаний, а изделия из фибробетона в основном импортируются из Китая», — отметил генеральный директор компании «Эльба» Виктор Якубяк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.